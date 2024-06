Tabaski 2024 : Le ministre des Transports exhorte à la vigilance routière Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

À l’approche de la fête de la Tabaski, hier, le jeudi 13 juin 2024, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, s’est rendu à la Gare multimodale des Baux Maraîchers de Pikine. Au cours de sa visite, il a inspecté les différentes plateformes de transport urbain, interurbain et international, ainsi que l’infirmerie et la Direction générale. Pendant sa visite, le ministre a appelé les professionnels du transport à redoubler de prudence sur les routes, afin d’assurer la sécurité des Sénégalais pendant leurs déplacements vers leurs régions et de leur permettre de célébrer la fête en toute tranquillité auprès de leurs familles. El Hadji Malick Ndiaye a également souligné l’importance de la responsabilité et du patriotisme en appelant au respect des tarifs réglementaires.



