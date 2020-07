Tabaski : Abdoulaye Diouf Sarr demande aux sénégalais de rester là où ils sont

Le ministre de la Sante? et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a recommande? vendredi aux Se?ne?galais de passer la? ou? ils re?sident la fe?te de Tabaski pre?vue le 31 juillet, pour limiter au strict minimum les de?placements, afin d’e?viter une "dispersion" de la pande?mie, concentre?e a? 90% sur l’axe Dakar-Thie?s-Diourbel.

"Nous allons vers la fe?te de la Tabaski et (elle) ne doit pas e?tre une occasion de propagation et de dispersion de la pande?mie dans le pays", a dit Abdoulaye Diouf Sarr. Il re?ceptionnait un don de l’OMS constitue? de 15.000 tests et 22.000 kits de pre?le?vements et d’e?quipements de re?animation de l’OMS, au Laboratoire national de sante? publique base? a? Thie?s. Dans un contexte ou? la maladie a? nouveau coronavirus e?volue "en yoyo" a? travers le monde, le Se?ne?gal n’e?tant pas e?pargne?, la vigilance doit e?tre de mise, a-t-il dit, faisant remarquer que les Se?ne?galais ont l’habitude d’aller passer la Tabaski dans leur localite? d’origine. "C’est pourquoi, a poursuivi le ministre de la Sante?, la recommandation forte que nous faisons, c’est que chaque Se?ne?galais et chaque Se?ne?galaise fe?te la Tabaski la? ou? il est et qu’il y ait le moins de de?placements possible". Le fait d’inviter chacun a? fe?ter la Tabaski la? ou? il re?side "va nous e?viter une dispersion tre?s importante de la maladie, qui peut cre?er des proble?mes apre?s", selon Abdoulaye Diouf Sarr. Pour le ministre de la Sante?, chaque Se?ne?galais doit faire de la lutte contre cette pande?mie "un combat personnel", par le port syste?matique de masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique. "Chaque Se?ne?galais est porteur de notre victoire contre la Covid-19", a-t-il affirme?. Il a re?ite?re? ses fe?licitations a? l’endroit du personnel de sante?, pour les re?sultats "fort encourageants" enregistre?s par le Se?ne?gal dans la riposte a? la pande?mie, tout en leur demandant de "redoubler d’efforts" pour maintenir la me?me dynamique.

