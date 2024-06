Tabaski: Environ 45OO tonnes de déchets évacuées par la SONAGED

6000 agents ont été déployés sur le territoire national par la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). Ce, pour collecter les ordures ménagères et déchets produits le jour de la Tabaski " 543 rotations ont été effectuées et rien qu'à Mbeubeuss, nous avons évalué environ 45OO tonnes de déchets", a informé le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.