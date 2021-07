Tabaski chez lui: Yankhoba Diattara prêt à faire face à la 3e vague et... Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 15:37 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre Yankhoba Diattara a effectué la prière de la Tabaski chez lui à Thiès, et non à la mosquée de Moussanté. Ceci pour respecter la décision des autorités religieuses, qui prônent la prière à domicile pour éradiquer la propagation de la pandémie de la Covid-19. Le rewmiste est revenu aussi sur l'absence du Président du Cse, Idrissa Seck, qui est hors du pays, mais aussi sur les efforts fournis par le Conseil départemental sur la pandémie. "Nous avions débloqué près de 150 millions lors des 1e et 2e vagues, et on ne dérogera pas à la règle pour cette 3e vague", a-t-il dit.



