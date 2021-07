Tabaski et Covid-19 : Dakar Dem Dikk suspend toutes désertes interurbaines pour limiter la propagation du virus. Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 07:25 | | 0 commentaire(s)|

En raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et sur la base d’informations dont elle dispose, la société Dakar Dem Dikk a le regret d’informer ses usagers qu’elle se trouve dans l’obligation de suspendre les déplacements interurbains à partir de ce samedi à 00h.



En cette veille de Tabaski, Dakar Dem Dikk, à travers ce communiqué, prie tous ses usagers de l’excuser pour ce désagrément car, la propagation du virus impose de fortes mesures d’endiguement.



Vu l’affluence étendue à partir de demain dimanche 18 juillet 2021 et bien qu’ayant pris, au préalable toutes les mesures pour le respect des gestes barrières et assurer un encadrement des voyageurs au terminus de Dieuppeul, Dakar Dem Dikk se dit ne pouvoir contribuer à propager le virus dans certaines parties du pays.



La société nationale de transport public s’engage également à rembourser intégralement tous ceux qui avaient déjà acheté un ticket.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Tabaski-et-Covid-19-Dakar-D...

Accueil Envoyer à un ami Partager