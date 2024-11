Takku Wallu « déchire » le PROJET de Sonko: « Au bout de 7 mois, on s’est rendu compte que ce n’était que mirage » (leaders) Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2024 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Dans les départements de Dagana, Richard Toll, Ross Bethio la coalition Takku Sénégal mène sa campagne tout comme Pastef et Sàmm Sa Kaddù, présentes dans d’autres localités. Avec des leaders comme Aïssata Tall Sall, Oumar Sarr, Amadou Mame Diop, la caravane de Takku Wallu n’a pas fait de cadeaux au parti Pastef qui est aussi, la coalition qui veut disposer d’une majorité pour poursuivre sa politique. Mais Amadou Mame Diop et ses camarades de l’opposition ne sont pas convaincus des premiers pas du régime. Par conséquent, il n’entend pas donner une chance au Pastef à l’Assemblée nationale. « Depuis 7 mois ils n’ont rien montré de convaincant. Il y a juste à signaler que c’est par contre, la manipulation, le mensonge, la calomnie qui dominent depuis qu’ils sont à la tête du pouvoir », a estimé l’ancien président de l’Assemblée nationale rejoint dans des propos par l’ancien ministre, Oumar Sarr.

Source : https://www.dakaractu.com/Takku-Wallu-dechire-le-P...

