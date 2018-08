Talla Sylla : «l’adversaire principal de Macky Sall est dans le Benno et l’Apr »

Talla Sylla, le maire de Thiès, a profité d’un dîner-débat organisé le week-end dernier par la Convergence de la jeunesse républicaine (Cojer) pour cracher ses 4 vérités aux partisans de Macky Sall.



«Ma conviction profonde est que l’adversaire principal de Macky Sall n’est pas dans l’opposition, il est dans «Benno Bokk Yakkar», l’Alliance pour la République (Apr) et les prétendus mouvements de soutien. Cet adversaire doit être identifié et neutralisé. Quelle que soit la position des uns et des autres, on s’organisera pour la victoire de Macky Sall et pour faire échouer toute échappée solitaire», déclare-t-il.



«Il ne sert à rien de désamorcer une bombe, une fois qu’elle a explosé. Il y a encore des choses à faire. C’est pourquoi Macky a besoin d’un autre mandat. Et notre rôle, c’est de s’unir ou périr. Chacun doit avoir à l’esprit que Macky Sall est notre seul candidat. Et il ne faut pas raser les murs. Les opposants ont la liberté d’être contre sa candidature. Nous aussi, avons la liberté de travailler pour sa réélection. On est en démocratie», fait-il remarquer.



L’Observateur

