Tambacounda: Le retour du train réduirait les morts sur les routes, créerait un millier d'emplois et... Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 08:00 | | 1 commentaire(s)| Ah nostalgie, quand tu nous tiens! Les populations de Tambacounda sont nostalgiques du train. Du chemin de fer qui reliait Dakar, Tamba-Bamako. S'il revenait, il éradiquerait déjà le nombre d'accidents, pour la plupart mortels des camions maliens sur les routes. Il améliorerait les conditions de vie de ces populations et permettrait le recrutement d'un millier de personnes. "Notre vie, c'est le chemin de fer. On ne connaït pas les voitures.Que Dieu fasse qu'il revienne au plus vite", ont-ils dit en chœur.



