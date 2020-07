Tambacounda - Prévention paludisme - Près de 230.000 enfants ciblés pour la vaccination

Cette campagne, initiée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers la région médicale de Tambacounda, se poursuivra jusqu’au mois d’octobre prochain.



“Notre objectif, cette année, est de toucher 229 000 enfants. Nous espérons, tout comme l’année passée, vacciner 90 % d’entre eux”, a indiqué le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda, Tidiane Gadiaga, lors du lancement de la

campagne.

Selon lui, un taux de 90 % d’enfants vaccinés avait été atteint dans la région, lors de la précédente campagne. En 2019,

354 000 cas de paludisme saisonnier avaient été enregistrés au Sénégal, dont 81 % dans les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou. “Ce chiffre alarmant revêt une importance capitale dans la lutte contre le paludisme, vu le

fardeau qu’il représente dans la région”, a souligné le Dr Gadiaga.



Il a annoncé que pour la présente campagne, toutes les mesures barrières contre le coronavirus seront prises, pour que les acteurs communautaires puissent sillonner l’ensemble des ménages de la région de Tambacounda, en respectant les consignes édictées. Pour sa part, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Amadou Salmon Fall, a insisté sur la nécessité de prendre des mesures de prévention et de mener la sensibilisation afin de réussir la

présente campagne.



Selon lui, même si un bon résultat avait été enregistré l’année dernière dans cette lutte contre le paludisme, il est souhaitable d’en faire davantage pour l’obtention de meilleurs résultats.