Tambacounda: Un chef de quartier et une dame condamnés pour "bigamie et...

Une rocambolesque histoire d’amour défraie la chronique dans une commune périphérique à Tamba, une région située à l’Est du Sénégal. Un chef de quartier et une dame ont été condamnés pour « bigamie et complicité de bigamie », selon L’Observateur.



Le chef de quartier M. Ndao, poursuivi pour complicité de la bigamie, a soutenu à la barre avoir prononcé le divorce entre Sadio et P. Touré et avoir redonné la femme en mariage. Il ajoute que Sadio a répudié à 3 reprises son épouse, malgré toutes les interventions.



Et selon lui, c’est quand il a appris qu’elle s’est remariée qu’il a déposé une plainte. Appelé comme témoin, le vieux K. Diatta a déclaré que le divorce est effectif. Sadio l’a répudiée et l’a signifiée à tout le monde.



Le représentant du ministère public a requis l’application de la loi, car le divorce n’ayant pas été prononcé au Tribunal. Le juge a ainsi déclaré P. Touré, coupable de bigamie et le chef de quartier de complicité de bigamie, avant de les dispenser de peine.



