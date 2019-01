Tambacounda a enfin son Marché Central au poisson: un investissement de 300 millions sous le signe de l’équilibre régional

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime Monsieur Oumar Guèye a procédé ce lundi 28 janvier 2019, en présence de son collègue des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Me Sidiki Kaba, à l’inauguration du Marché Central au poisson de Tambacounda.



Lors d’une visite de travail effectuée le 04 décembre 2016, dans la région de Tambacounda, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime M. Oumar Guèye, pour traduire en actes la vision du chef de l’Etat Macky Sall, avait pris l’engagement d’apporter une réponse à une doléance vieille de plus de 5 décennies.



Ainsi le 09 décembre 2017, ont été lancés les travaux de construction du Marché Central au Poisson de Tambacounda. A la grande joie des populations, le ministre Oumar Guèye a inauguré ce lundi 28 janvier 2019, ce joyau qu’elles attendaient depuis très longtemps. La cérémonie a enregistré la présence du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur M. Sidiki Kaba, du Gouverneur de la région, du Préfet, de l’Honorable député maire de la Commune de Tambacounda M. Mame Balla Lô, de Mame Yaye Awa Diagne, membre du Conseil Economique Social et Environnemental, des représentants des organisations professionnelles de la pêche ainsi que d’autres autorités administratives.



La construction de ce Marché au Poisson, entièrement financé par l’Etat du Sénégal, s’inscrit dans le cadre de la modernisation et la mise aux normes des infrastructures de traitement des produits halieutiques, pour améliorer la qualité des produits et les conditions de travail des acteurs.



D’un coût de 300 millions francs CFA, cette infrastructure est composée d’une part, d’un hangar comprenant une halle de vente, une chambre isotherme, un laboratoire d’analyse sensorielle et de contrôle sanitaire, une salle de traitement et de conditionnement des produits, et d’autre part, un bloc administratif avec deux bureaux, une salle polyvalente pour les réunions et formations, une infirmerie, un bloc vestiaires-sanitaires et une loge de gardien.



Pour l’amélioration de la conservation des produits halieutiques, on peut noter aussi la remise en état des 3 camions frigorifiques de Tambacounda, Koussanar et Kidira ainsi que la réhabilitation des complexes frigorifiques de Tambacounda et Koussanar et prochainement, celui de Kidira.



En prenant la parole, le président du Collectif des mareyeurs de la région M. Mbaye Diop a remercié le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime M. Oumar Guèye, pour les nombreuses réalisations qu’il a effectuées dans ce secteur: « M. le ministre depuis votre accession à ce poste, vous avez pu réaliser des choses que vos prédécesseurs n’ont pas pu. Les nombreux quais de pêche (Yoff, Soumbédioune, Bargny, Ngaparou Pointe, Saréne), la subvention des moteurs à hauteur d’un million par moteur acheté, la subvention du prix des gilets de 2500 FCFA à l’unité, des financements de 700 millions à nos femmes transformatrices, l’aménagement d’aires de transformation modernes pour ne citer que cela. Nous remercions le Président Macky Sall qui a accordé une importance particulière à l’amélioration de nos conditions de travail » a-t-il déclaré.



Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a rappelé que cette infrastructure nécessite une bonne maintenance et une gestion transparente pour la satisfaction de toutes les parties concernées et la pérennisation de ses activités. De ce fait, il a exhorté l’ensemble des parties prenantes au maintien de ce Marché au Poisson en bon état de fonctionnement.





