Réputé dans le social, le président du mouvement Rahma a remis ça. C'est plus d'une centaine de bœufs et des enveloppes que l'ambassadeur itinérant du président Macky Sall a offert à la population de Kaolack plus particulièrement les démunis.

Rahma perpétue une tradition avec l'appui de la première dame Marième Faye Sall dit-il au bonheur des Kaolackois.