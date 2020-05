Tandis que les États-Unis vont franchir les 100 000 morts, Trump joue au golf

La barre des 100 000 décès du Covid-19 aux États-Unis menace d’être dangereusement dépassée d’ici les prochains jours. Un franchissement attendu qui intervient alors que de nombreux États ont déjà entrepris d’alléger les mesures restrictives de confinement. Pendant ce temps-là, le président américain Donald Trump fait pression pour relancer l’économie, mais joue surtout… au golf.



UN FRANCHISSEMENT IMMINENT DE LA BARRE DES 100 000 MORTS AUX ÉTATS-UNIS…

Les États-Unis se rapprochent dangereusement des 100 000 morts du Covid-19. Rien que le 23 mai dernier, le pays a recensé 1 127 nouveaux cas en seulement 24 heures. Les États-Unis sont à présent le pays le plus touché par la pandémie avec 99 300 décès et 1 686 387 cas à l’heure où nous écrivons. Afin de rendre hommage aux victimes, The New York Times a d’ailleurs consacré sa une du 24 mai à la mémoire des morts du coronavirus.



Le franchissement de la barre des 100 000 décès arrive à grands pas alors que de nombreux États du pays ont déjà décidé d’alléger les mesures de confinement imposées en vue d’endiguer au mieux la pandémie. Donald Trump fait de surcroît pression pour que l’économie du pays soit relancée.



Le président a alors appelé les gouverneurs démocrates à “libérer leur État”, et ce, face au dédain de ses conseillers scientifiques. “TRANSITION VERS LA GRANDEUR”, a notamment tweeté le 23 mai au soir le président américain. Une phrase reprenant le slogan auquel il a recours pour plaider la relance de l’économie.



— Ivan Marc / Shutterstock.com

… ET DONALD TRUMP S’AMUSE POURTANT À JOUER AU GOLF

Alors que le nombre de cas du Covid-19 ne fait que drastiquement augmenter, Donald Trump s’occupe quant à lui de jouer au golf. Une activité à laquelle il ne s’était plus consacré depuis 75 jours, comme l’on rapporté plusieurs médias américains. Deborah Birx, dirigeante de la cellule de crise de la Maison-Blanche, avait d’ailleurs invité ses citoyens “à aller dehors, jouer au golf ou au tennis avec des balles marquées, se rendre à la plage mais à plus d’un mètre de distance”.



Néanmoins, en constatant que Donald Trump joue au golf alors que les victimes se multiplient aux États-Unis, les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux, notamment de la part de son adversaire et candidat démocrate à la présidence, Joe Biden.

« Près de 100 000 vies ont été perdues et des dizaines de millions sont sans emploi.

Pendant ce temps, le président a passé sa journée à jouer au golf. »



George Conway, avocat américain, a également émis une critique envers le président américain en tweetant une photo de la une du New York Times à côté d’une photo de Donald Trump jouant au golf.