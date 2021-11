Tange Tandian fait la leçon aux "sprinteurs" du 10 novembre et avertit les Sénégalais Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021 à 06:50 | | 8 commentaire(s)| Tange Tandian a fait un diagnostic très critique de la journée du 10 novembre dernier, où les leaders de l'opposition qui appelaient à la résistance, ont détalé comme des lapins à la vue des grenades. "Vous êtes minoritaires dans ce pays, donc, ne nous prenez pas en otages. Si vous voulez occuper de hautes sphères, allez travailler. Les gens ont compris que vous voulez jeter le pays dans l'instabilité", a-t-il rappelé à ceux qu'il appelle les "sprinteurs du 10 novembre". Et avertit les Sénégalais, comme pour leur dire que chacun a, à faire. "70% des Sénégalais sont dans l'informel et se battent au quotidien pour leurs familles", a rappelé Tange Tandian.



