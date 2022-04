Tange Tandian: "on doit licencier toutes les personnes responsables de la mort de Astou Sokhna" Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 06:21 | | 1 commentaire(s)| Après la mort tragique de Astou Sokhna Tange Tandian reproche aux agents de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye d'être laxistes et exhorte au Chef de l'Etat et au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de licencier tout ce beau monde. "Pourtant Leral avait alerté sur ce qui se passe dans les hôpitaux, notamment dans les morgues, entre autres secteurs. Je ne dis pas que tout le monde est dans le même sac, mais il y en a des mauvais".



