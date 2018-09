Tanzanie : faux cils, ongles, robes courtes et les jeans interdits au parlement

Le parlement tanzanien vient d’imposer une interdiction sur le port de faux cils et ongles, les robes courtes et les jeans. Selon le journal The Citizen toute parlementaire qui passera outre cette interdiction sera sévèrement punies. Cette interdiction imposée par le président du parlement, Job Ndugai, fait suite aux inquiétudes exprimées par la ministre-adjointe de la santé, Faustine Dugulile sur les dangers des faux ongles et des faux cils sur la santé. L’interdiction s’applique également aux visiteurs.



Rappelons que dimanche dernier, le président John Magufuli a appelé les femmes à abandonner les méthodes de contraception, soulignant qu’il est important de se reproduire.



Crédit photo : bbc