Tanzanie : les Maasaï ont commencé à quitter le Ngorongoro

Les premières familles Maasaï ont quitté jeudi la réserve de Ngorongoro dans le cadre d'un programme dit de "relocalisation volontaire" lancé par le gouvernement tanzanien mais qualifié d'"expulsions" par les défenseurs des droits de l'homme. Les Maasaï vivent depuis un siècle dans le cratère du Ngorongoro, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO situé dans le nord de la Tanzanie.



Mais les autorités estiment que leur population croissante est devenue une menace pour la faune et la flore et ont lancé un programme dit de "relocalisation volontaire", dans le cadre duquel 296 familles se seraient inscrites pour déménager dans la région de Handeni, à 600 kilomètres au sud, selon les chiffres publiés par le préfet de la région d'Arusha, John Mongella.



Une vingtaine de familles sont parties jeudi, a déclaré M. Mongella, assurant qu'"il n'y a pas d'expulsion ici, toutes les personnes qui partent se sont inscrites volontairement et le gouvernement les aide". Le programme divise les Masaï, dont beaucoup ont toujours vécu là, et suscite l'opposition des militants des droits de l'homme. (AfricaNews)

