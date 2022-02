Taupes de Macky Sall sur la liste de Bougane Guèye: Après Bamba Fall et Daour Niang Ndiaye, Alioune Mar « en téléchargement » Après l’enrôlement de Bamba Fall dans le camp présidentiel, "Le Témoin" annonce en exclusivité, l’arrivée dans la majorité présidentielle, des cadavres politiques que sont Daour Niang Ndiaye de Pikine, élu sous la bannière Geum Sa Bopp, mais aussi Alioune Mar de Rufisque-Est, réélu sous la bannière de la coalition Gueum Sa Bopp, qui est en mode ‘’téléchargement’’. Des transhumants qui étaient dans l’antichambre du pouvoir et qui avaient été priés d’aller se faire blanchir sur la liste de Bougane Guèye Dany.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 08:32 | | 0 commentaire(s)|

A la surprise générale, Bougane Guèye Dany a réussi la prouesse d’être l’une des révélations des Locales de janvier dernier. La coalition Geum Sa Bopp n’était pas véritablement une force sur laquelle les analystes politiques, friands de conjectures politiques, avaient vraiment misé.



Surtout lorsque le patron du groupe de presse D Médias avait préféré se lancer, à travers sa coalition Geum Sa Bopp, dans une périlleuse aventure, en s’éloignant de Yewwi Askan Wi. Le pari était vraiment risqué.



Au soir des élections locales, où Geum Sa Bopp était présente dans 366 communes, 25 départements et 5 villes, cette coalition a réalisé des performances électorales appréciables. Elle a réussi à obtenir l’élection de ses candidats au niveau des communes de la Médina (Bamba Fall), de Rufisque Ouest avec Alioune Mar, de Koussy, de Samékanta à Sédhiou, de Sare Bidji à Kolda…



Sur l’ensemble du territoire national, la coalition a obtenu plus de 300 conseillers municipaux et rien qu’à Dakar, ils seront 187 conseillers municipaux qui vont siéger à la Mairie de Ville et dans les différentes communes de la capitale. Il faut dire que, comme avec beaucoup d’autres listes, des responsables de la majorité présidentielle, n’ayant pas obtenu l’investiture de Benno Bokk Yakaar, étaient allés aux élections sous d’autres bannières. Quitte à revenir dans la maison du père Macky Sall; après leur élection ou leur réélection.



Alioune Mar de Rufisque se trouve dans cette situation. Les élections étant derrière nous, les recalés des investitures de BBY retournent donc au bercail ou transhument officiellement.



Bamba Fall, investi par Gueum Sa Bopp après avoir été rejeté par Yewwi AskanWi qui le soupçonnait — à juste raison ! — de collusion avec le pouvoir, n’a pas perdu temps pour signer son acte de traîtrise politique en rejoignant Macky Sall, juste quelques heures après sa réélection à la tête de la commune de la Médina. En guise de récompense, il a été promu le lundi 14 février; ministre-conseiller à la présidence de la République.



Autre caché sur la liste de Bougane Guèye Dany à jeter le masque, Daour Niang Ndiaye, ancien maire libéral de la ville de Pikine, sorti de son placard de cadavre politique. Suite à un deal avec le maire Abdoulaye Timbo et le camp présidentiel, Daour Niang Ndiaye a été élu 2e adjoint au maire de Pikine.



En exclusivité, le "Témoin" a appris hier que l’ancien maire de Pikine de 2002 à 2009 et élu conseiller municipal sous la bannière de Geum Sa Bopp, a pris ses bagages et ses 10 conseillers pour rejoindre les prairies marron-beige et BBY. Le dernier assaut qui est en cours de préparation, viendrait de Rufisque-Ouest.



Alioune Mar, réélu à la tête de la commune de Rufisque Ouest et seul rescapé de la vague Yewwi Askan Wi dans la ville coloniale, serait courtisé par le camp présidentiel pour rejoindre Macky Sall. Les tractations sont menées par un député influent du camp présidentiel habitant à Rufisque.



Après les élections locales, les traîtres cachés dans des listes « indépendantes », jettent le masque et rejoignent le « Macky ».















Le Témoin

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook