Taux inchangés, réduction…: Des décisions contrastées prises par les principales Banques centrales

Au niveau des pays avancés, la Banque centrale européenne (Bce) a, le 18 juillet 2024, maintenu les taux d'intérêt inchangés, dans l’attente de données rassurantes sur l'inflation avant de poursuivre une politique monétaire plus accommodante. Le taux des opérations principales de refinancement reste à 4,25%, le taux de la facilité de dépôt à 3,75% et le taux de la facilité de prêt marginal à 4,50%.



Cette décision, explique la Bceao, intervient après une baisse de 25 pdb des taux, le 6 juin 2024. La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé, lors de sa réunion du 12 juin 2024, de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5,25% et 5,50%. Les responsables de la Fed estiment qu’il n’est pas opportun de réduire les taux avant d’avoir la certitude que l’inflation évolue durablement vers l’objectif de 2%.



La Banque du Japon (BoJ) a maintenu son taux d'intérêt à court terme dans une fourchette de 0% à 0,1% le 14 juin 2024, tout en déclarant son intention de réduire progressivement ses achats d'obligations d’État. La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu son taux directeur à 5,25% le 20 juin 2024, en affirmant sa vigilance face aux pressions inflationnistes. La Banque de Suède a décidé de maintenir son taux directeur à 3,75% le 27 juin 2024, tout en envisageant deux à trois baisses de taux d'ici la fin de l'année.



Pour sa part, la Banque du Canada (BdC) a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 4,75% le 5 juin 2024, prévoyant d'autres réductions si l'inflation continue de ralentir.



La Banque centrale du Danemark a, le 12 juin 2024, diminué son taux d'intérêt de 25 points de base à 3,35%, alignant ainsi sa politique monétaire sur celle de la zone euro, après le premier assouplissement monétaire de la BCE (-25 pdb) depuis 2019, réalisé le 6 juin 2024.



Dans la même lignée, la Banque nationale suisse a décidé de réduire son taux directeur de 25 points de base à 1,25% le 20 juin 2024, pour maintenir des conditions monétaires appropriées dans un contexte d’inflation modérée et de croissance économique récente en Suisse. Dans les pays émergents, la Banque centrale chinoise (PBoC) a, le 22 juillet 2024, abaissé ses taux d'intérêt de référence pour stimuler une croissance économique en ralentissement.



Face à la crise immobilière, la faible consommation et un chômage élevé chez les jeunes, cette décision vise à encourager les banques commerciales à offrir des conditions de crédit plus favorables. Le taux de référence à un an a été réduit de 3,45% à 3,35%, et celui à cinq ans, pertinent pour les prêts hypothécaires, a baissé de 3,95% à 3,85%.

La Reserve Bank of India (RBI) a maintenu son taux de référence à 6,50% le 7 juin 2024, mettant l’accent sur la réduction de l'inflation vers son objectif de 4%. La Banque centrale du Brésil a opté pour le maintien de son taux directeur à 10,50% le 18 juin 2024, insistant sur l’importance d’une politique monétaire prudente.



Le 27 juin 2024, la Banque centrale de Turquie a maintenu son taux d'intérêt directeur à 50,00%. Elle a noté l’arrêt en mai 2024 de la baisse de l'inflation sous-jacente mensuelle, signalant que la demande intérieure, malgré son ampleur, montre des signes de ralentissement. Pour rappel, en mars 2024, la Banque centrale avait relevé son taux directeur de 500 pdb à 50,00%, en réponse à une inflation annuelle atteignant près de 70%.



La South African Reserve Bank a maintenu son taux d’intérêt principal inchangé à 8,25%, le 18 juillet 2024, son plus haut niveau depuis 15 ans, pour la septième réunion consécutive. Elle a estimé qu'une politique restrictive est nécessaire pour stabiliser l'inflation à 4,5%, malgré l’amélioration des perspectives d'inflation. Au niveau des pays voisins et partenaires commerciaux de l’Uemoa, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a relevé le 23 juillet 2024 son taux d'intérêt de référence de 50 points de base à 26,75%, en réponse à une inflation record de 34,2% en juin et à la pression sur le naira. Bank Al-Maghrib (Bam) a réduit son taux d'intérêt principal à 2,75% (-25 points de base), le 25 juin 2024, prévoyant une inflation de 1,5% en 2024 après 6,1% en 2023. Lors de sa réunion du 25 juin 2024, la Banque des États de l'Afrique centrale (Beac) a maintenu ses taux directeurs à 5,00% pour les appels d'offres et à 6,75% pour la facilité de prêt marginal.



Adou Faye





En juin 2024, les principales banques centrales du monde ont pris des décisions contrastées. Selon la Bceao qui donne l’information, certaines ont maintenu leurs taux inchangés, insistant sur la nécessité d'une politique monétaire stricte en vue d’une baisse durable des prix. D'autres, au contraire, ont commencé à réduire les taux en réponse à une diminution de l'inflation.Source : https://www.lejecos.com/Taux-inchanges-reduction-D...