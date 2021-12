Technologie : La Sonatel à l’assaut de la connexion de « plus de monde simultanément avec des débits jamais atteints jusque-là » (Sékou Dramé, DG) Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 00:50 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Saly a été, ce mardi 14 décembre 2021, honorée du choix portée sur elle pour abriter le lancement de la 5 G. Le choix du lieu s’explique par une volonté d‘affirmer encore une fois, que l’équité territoriale est au cœur de toute la stratégie de Sonatel’’, a expliqué M. Sékou Dramé, le Directeur général de ladite entité en présence du Directeur général de Nokia Afrique de l’Ouest et centrale.



‘’Saly, pour dire à tout le Sénégal que Sonatel investit massivement sur tous les territoires et que Sonatel a la même ambition de qualité de service pour tous les sénégalaises et sénégalais, quelle que soit leur zone de vie. C’est pour cette raison que depuis le renouvellement de la licence en 2016, Sonatel a investi 439 milliards de Fcfa dans son réseau au Sénégal pour offrir à ses clients une expérience incomparable’’, a indiqué M. Dramé.



Celui-ci a profité de ladite cérémonie de lancement de la 5G devant un parterre d’invités pour faire un petit rappel afin de renouveler l’engagement de la Sonatel. ‘’En Novembre 2020, nous avions fait la première expérimentation réelle de la 5G au Sénégal. C’était au siège de Sonatel à Dakar, lors d’une très belle manifestation. Aujourd’hui, nous tenions à dire à tout le Sénégal que la 5G est une priorité de Sonatel et qu’elle sera une réalité nationale, partout dans le pays’’. Aujourd’hui, La démonstration a été faite ce mardi 14 décembre 2021, à travers la présentation du 1er test 5G en région, dans la renommée localité de Saly avec le concours de son partenaire technique Nokia. Partage a été alors fait de ‘’nouveaux usages concrets que les sénégalaises et sénégalais pourront faire de la 5G’’.



''La 5G ouvre ainsi de nouvelles possibilités dans le quotidien des individus et des entreprises''



Autant de faits qui ont poussé le Dg de la Sonatel à engager ses collaborateurs et lui, à faire ‘’en sorte que la 5G soit un levier essentiel dans la transformation de notre société et de notre économie, dans des domaines clés comme l’agriculture, l’amélioration de la santé publique, l’éducation de nos enfants, l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes dans l’acquisition de nouvelles compétences (Coding, Big Data, l’IA, etc)’’.



Une volonté qui vient s’ajouter à l’engagement pris par eux, ‘’à construire un futur porteur de progrès avec tous les acteurs de l’écosystème numérique’’. La Sonatel qui a présenté son produit au public, d’ajouter que c’est une technologie qui a pour objectif ‘’de connecter plus de monde simultanément avec des débits jamais atteints jusque-là. Et ce, en complément des réseaux 4G existants. Ceci, tout en préservant notre empreinte écologique grâce à l'optimisation des ressources énergétiques utilisées par nos réseaux’’,



''La 5G sera une réalité nationale, partout dans le pays’’.



Le Dg Sékou Dramé, entouré de ses collaborateurs, a vanté les mérites de la 5G qui entend ‘’développer progressivement de futurs usages’’. De futurs usages, que ses collaborateurs et lui entendent ‘’construire ensemble avec l’écosystème numérique sénégalais’’, a confié M. Dramé qui annonce des perspectives plus que prometteurs pour l’ensemble des clients de la Sonatel, mais surtout des populations Sénégalaises.



Pour preuve, note-t-il, ‘’la 5G ouvre ainsi de nouvelles possibilités dans le quotidien des individus et des entreprises et tire parti de tout le potentiel des objets connectés, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, et d’autres encore (…). Ce monde numérique, ouvert, connecté, donnant la possibilité de démultiplier et de mettre en œuvre les idées innovantes qui améliorent la vie de nos communautés, sera possible en partie grâce à la 5G. C’est une porte supplémentaire pour une nouvelle révolution numérique.



L’ambition de l’équipe qu’il dirige, pour le Sénégal et pour tous les pays où Sonatel opère, ira toujours au-delà de nos cahiers de charges, a déclaré M. Dramé



Ces forts plaidoyers du Dg de la Sonatel



Pour le Dg de la Sonatel, une telle occasion ne pouvait être mise à profit par ses collègues et lui, pour remercier les autorités publiques pour tout l’accompagnement à date dans ces expérimentations. Cette cérémonie de lancement a aussi servi de plateforme pour ‘’faire un plaidoyer pour l’accélération du processus et la facilitation de l’accès à cette technologie. Le supplément de croissance que notre pays pourra avoir grâce à la 5G est tel qu’il ne faudrait pas pénaliser les investissements des opérateurs dans ce domaine’’.



Le Dg Sékou Dramé d’indiquer pour conclure, que ‘’des coûts de licence ou de fréquence 5G exorbitants ou une régulation « punitive », risqueraient de provoquer un retard de 2 ans ou plus dans le déploiement de la 5G au Sénégal, alors le Sénégal a l’occasion unique de lancer cette technologie en même temps que beaucoup de pays développés. Et cela pour le bien-être de nos populations, le développement de nos entreprises et la transformation numérique de nos sociétés’’, a-t-il déclaré, comme pour faire allusion à l’amende qui leur avait été faite émanant de l’Artp.

