Tefess Gui: "Ndeup", Ndeye Djirew et Saltigué, ces "ministres de l'Intérieur et du Mystique"... Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2022 à 05:03 | | 0 commentaire(s)| Au quartier Tefess Gui de Mbour, la plupart des habitants sont des lébous. Et qui dit lébous, dit collectivités locales et organisations traditionnelles. Selon le Ndeye Djirew, Papa Dame et qui se considère comme le "ministre de l'Intérieur", tout a été tracé depuis 1432, avant même la formation des gouvernements. "Le Saltigué est comme le ministre du Mystique. A Mbour, borom dekeu bi s'appelle Dethie et il a besoin d'offrandes de toutes sortes. Pour l'organisation des ndeup, c'est un malade qui subit une cérémonie de guérison avec les offrandes qui vont avec sa maladie. Après les transes, il sera guéri de ses maux", a expliqué Papa Dame.



