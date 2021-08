Tekkékou du leader de Tekki?

En parlant de Mondialisation personne n'a jamais rêvé de Mondialisation de maladie ..



Le CORONAVIRUS EST L'ENNEMI UNIVERSEL de tous les dirigeants et de tous les peuples du monde .Aucun dirigeant au monde ne rêve de voir son Peuple malade. Le Président de la République son Excellence Macky Sall grand pâtre de la Patrie,pétri d'humanisme et de vrai patriotisme ,père de la Nation fait tout pour assurer la Santé des populations. Ceux qui disent que la 3ême vague résulte des tournées économiques divaguent!!!

Oui cela relève de la Divagation et de la Diffamation de ceux là qui n'ont que la calomnie et l'ignominie comme vocation et VACATION.



Comme si le Sénégal est une exception dans l'échelle de la crise sanitaire ..

Comme si les pays victimes de 3ême et de 4ême vague avec des plateaux techniques de qualité ont connu des tournées économiques..

Dans notre pays les zones les plus touchées par la 3ême vague ,dont Dakar est l'épicentre, n'ont pas connu de tournées économiques .



Arrêtez de donner le tournis aux populations en parlant des tournées économiques.



LA 3ême VAGUE EST UNE RÉALITÉ MONDIALE .



Honorable Député Mamadou Lamine Diallo

Vous auriez rêvé de tournées économiques mal réussies mais malheureusement c'est tout le contraire..La grande majorité des sénégalais se retrouve dans la vision du Président de la République son Excellence Macky Sall.



Tout n'est pas parfait..tout ne sera pas parfait car la perfection n'existe pas dans le monde des humains.La perfection n'est pas de ce monde!!

Mais la volonté politique locomotive de toutes ces réalisations demeure.



Personne ne vous demande de fleurir à souhait les réalisations déjà magnifiques du Président Macky Sall mais il faut savoir flétrir avec raison.



Dire que " MACKY SALL a fait vacciner les dignitaires du régime BBY et à laisser les Sénégalais à leur propre sort."

Je me demande si vous ne méritez pas UNE ASSISTANCE MÉDICALE MENTALE???

La flambée de votre haine devient un cas vraiment inquiétant.La haine n'est jamais ni bonne conseillère ni bonne messagère. Apprenez à reconnaître le mérite du Président en soulignant aussi ce qui reste à faire .C'est cela l'opposition objective républicaine..mais toujours objection objection !Cela finit par surfer sur l'abject..

Ne soyez pas nihiliste !



100% POSITIF N'EXISTE PAS..

100% NÉGATIF N'EXISTE PAS..

que le bon économiste que vous êtes use de cognitif pour vivre la réalité des bons pourcentages...



Honorable Député ,

Dans notre marche démocratique le Peuple sénégalais a toujours fait montre de maturité politique en choisissant librement son Homme de confiance appelé PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE !

Seul le Peuple est souverain.On est Président par le Peuple pour le Peuple en conformité avec les lois de la République :la Constitution.

Honorable Député Mamadou Lamine Diallo vous êtes du Peuple certes, mais ne soyez jamais oublieux que vous n'êtes pas le Peuple.



Monsieur le Ministre Bacar Dia ,un médecin sain d'esprit et de coeur ne peut pas dire que le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est disqualifié pour parler des vaccins..car c'est lui qui gère la commande au regard de la réalité médicale et diplomatique et après, aux techniciens d'en user à bon escient..



Monsieur le Ministre Bacar Dia ,(à qui un bon nombre de sénégalais identifient le Pont "Médina Ndiathbé") ,vous disiez ,dans un passé lointain pour vous , "devant votre pont"que "Le Sénégal renoue avec les grandes ambitions pharaoniques "



Cette phrase trouve tout son sens Aujourd'hui, avec les grandes réalisations de son Excellence Macky Sall Président de la République .



A ceux qui fustigent "ces ambitions "en parlant de

"goût injustifié à des dépenses de Prestige "comme l'honorable député Déthié Fall ..je dis que pour le Président Macky Sall aucun Prestige n'est de trop pour le Sénégal ..quand quelque chose vous est cher rien n'est cher ,mon cher Honorable Député !!!





le Président Macky Sall est dans l'exécution du PSE avec des hôpitaux de qualité bien équipés.. des routes et des autoponts de qualité ..des logements sociaux de qualité..de la commodité ..de la sécurité et de la rapidité dans les moyens de transports..(TER,BRT,BUS Tata et DemDik en augmentation de nombre et le renouvellement progressif d'une partie du parc automobile national).Même L'AVION PRÉSIDENTIEL contribue d'abord à l'image de SOUVERAINETÉ NATIONALE avant d'être une sécurité pour celui dont les initiales figurent dans notre drapeau national et dont les initiatives engagent notre cher pays le Sénégal !!!

Car c'est lui le choix des sénégalais.



Je ne parlerai pas des pôles urbains avec déjà celui de Diamniadio avec toutes ses réalisations , ni des aéroports ni des ports..ni des gares maritimes..



Je ne cherche pas à vous égarer mais régalez-vous de la réalité des réalisations du Président Macky Sall !!!



Dans tous les domaines le Président Macky Sall a fait plus que "le Sénégal de 1960 à 2012"(Agriculture ..

Pêche..Éducation.. Santé ..Industrie.. KMS3 Électricité.. forages..Dac .. Sports.. Équipement des forces militaires et paramilitaires .. Bourses familiales..Couverture Médicale..Carte d'égalité de chance pour les handicapés.. Infrastructures religieuses ..du jamais vu



J'en omets certainement car heureusement je ne peux pas tout citer..



Avec l' Avènement du Pétrole le Sénégal Emergent en mode accéléré sera très vite une réalité ..



Être PRÉSIDENT de la République ne signifie pas toujours être au Palais dans des bureaux climatisés. Être PRÉSIDENT de la République c'est vivre la réalité des populations,c'est vérifier de visu ses réalisations,c'est aussi savoir redéfinir les urgences et les priorités du moment et les projets futuristes. Et fort heureusement son Excelllence Macky Sall Président de la République le sait.



Je l'avais dit je le répète si la politique c'est l'art de bien gérer l' univers de la Cité, le Président de la République doit et a même l'obligation de FAIRE DE LA POLITIQUE pour répondre aux multiples problèmes des populations.



Que DIEU L' INVARIANT nous aide à faire face à tous les Variants et à Vaincre le COVID 19 pour que le Sénégal prospère rêvé par nos pères et de nos pairs soit une réalité en 2035 .



Paix ..Santé et Émergence en chacun de nous .



Sénégal Sunugal



Soukeyna Fall, Conseillère du Président de l'Assemblée nationale

Membre de l'Alliance pour la République