Télécommunications : Abdou Karim Sall exclut une augmentation des tarifs

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023

«Quand on parle du coût de la vie, il faut intégrer le budget télécom. Aujourd’hui, nous consommons les unités télécom comme nous consommons les denrées de première nécessité. C’est la raison pour laquelle, il est impensable que les opérateurs procèdent à une quelconque augmentation des prix », a rassuré le nouveau Dg de l’Artp.



M. Sall a promis que l’Artp va privilégier le dialogue avec les opérateurs, soulignant que c’est aussi cela la régulation. «Nous allons dialoguer avec les opérateurs, discuter avec eux, prendre en compte leurs préoccupations, celles des usagers, qui demandent une qualité de service à un coût raisonnable », a fait savoir le patron de l’Artp.



Dans le cadre de sa mission de protection des utilisateurs des services de communication électronique, il déclare avoir reçu récemment le directeur général de Sonatel, après les nouvelles offres flybox 4G mis sur le marché par l’opérateur historique et les ressentis exprimés par certains clients.

Adou FAYE







Source : Le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Abdou Karim Sall était ce 12 avril 2023, l’invité de la rédaction de l’Aps. A cette occasion, il a exclu une augmentation des tarifs dans les entreprises de télécom. «Le contexte économique ne nous autorise pas aujourd’hui d’aller dans le sens d’une augmentation des tarifs », a déclaré M. Sall.Source : https://www.lejecos.com/Telecommunications-Abdou-K...

