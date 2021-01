Témoignages Boy Bambara: Babou et Pape Mbaye le dépeignent comme un grand champion, un homme humble Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 04:39 | | 0 commentaire(s)| L'ancien manager de Modou Lô, Babou a tenu à faire un témoignage sur Boy Bambara qu'il qualifie de lutteur hors pair avec autant de titres remportés dont le drapeau des Arènes sénégalaises. Il exhorte sa famille à plus de détermination et de prier pour lui.

Pape Mbaye, le coach de Modou Lô dépeint le défunt comme une personne modeste et ouverte. A l'en croire, Boy Bambara avait une grande humilité et il s'est beaucoup rapproché de lui, après la victoire de Modou Lô sur Tapha Boy Bambara.



