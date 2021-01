Témoignages sur Boy Bambara: Tapha Tine appelle à plus de solidarité de la part des... Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 04:22 | | 0 commentaire(s)| Tapha Tine a rendu un vibrant hommage à Alioune Camara alias Boy Bambara ce samedi au cimetière de Yoff. Le lutteur du Baol a prié pour le défunt et s'est rappelé du jour où ce dernier a pris fait et cause pour lui, devant les portes du stade où on lui interdisait l'accès. Le tombeur de Yékini Jr appelle à plus de solidarité de la part de toutes les composantes de la lutte car "chacun aura son tour", a-t-il dit.

Habib Mbengue aussi a rappelé l'assistance de la Première Dame à Boy Bambara, mais a tenu à faire savoir que l'on vienne en aide à sa famille.



Accueil Envoyer à un ami Partager