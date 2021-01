Témoignages sur Boy Bambara: qualités humaines louées par le promoteur Prince et... Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 05:16 | | 0 commentaire(s)| Selon le chroniqueur de lutte de Walfadjiri, Mbaye, Boy Bambara a permis à beaucoup de jeunes d'exploser de par son encadrement et ses conseils. Il retient de lui sa gentillesse, son humilité.

Idem pour le promoteur, Prince, qui loue les qualités du défunt, avec qui il a noué des relations. Il prie pour lui et sa famille, en rappelant que c'est ce terminus qui est le jour de vérité. Et pour tout le monde.



