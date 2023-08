Tension au Marché Sandaga : Les partisans d'Ousmane Sonko perturbent l'activité commerciale

Alors que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est convoqué pour une audition, une atmosphère de sécurité renforcée, a contraint les artisans, tailleurs et commerçants, à fermer leurs établissements. Cette démarche exceptionnelle a suscité un appel envers l'État du Sénégal, pour assurer la sécurité nationale et le bien-être des citoyens.



Face à ces circonstances, la vie quotidienne s'est vue interrompue pour nombre de ces travailleurs, qui ont préféré suspendre leurs activités pour éviter tout risque. Cette situation soulève des préoccupations quant à l'équilibre entre les impératifs de sécurité et le fonctionnement normal des quartiers et marchés.



Les artisans, tailleurs et commerçants lancent un appel poignant à l'État, demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité nationale tout en minimisant les perturbations pour les citoyens. Cette conjoncture met en lumière les défis complexes auxquels sont confrontées les autorités en matière de sécurité, tout en soulignant l'importance cruciale de maintenir l'harmonie et le fonctionnement régulier de la société.