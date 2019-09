Tension au Moyen-Orien : Riyad n’exclut pas l’escalade contre l’Iran

Après l’attaque de deux installations pétrolières, les autorités saoudiennes et ses alliés occidentaux ont accusé l’Iran d’en être le responsable.



Mais malgré le rejet de toutes implications dans ces attaques par l’Iran, les autorités de Riyad bandent les muscles et menacent : « Tout le monde essaie d’éviter la guerre et tout le monde essaye d’éviter l’escalade. Nous allons donc examiner toutes les options qui s’offrent à nous. Nous prendra une décision au bon moment », a déclaré le ministre des Affaires étrangères saoudien Adel al-Jubeir.



Ce dernier poursuit : « L’apaisement n’a pas fonctionné avec l’Iran dans le passé, l’apaisement ne fonctionnera pas avec l’Iran à l’avenir », rapporte bbc.com.