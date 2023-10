Tension au village de Mbèye: Réaction exclusive de Ndiagne Diop, maire de Bambilor

La réaction exclusive de Ndiagne Diop, maire de Bambilor, maire de Bambilir sur la tension au village de Mbeye, suite aux violents affrontements entre la population et les forces de l'ordre. Des manifestations pour exprimer leur refus face à l'accaparement de leurs terres par le promoteur Souahibou Seck. Ndiagne Diop condamne fermement l'arrestation des jeunes de Mbèye et demande instamment à l'État l'annulation immédiate et sans délai des baux, portant sur les titres fonciers 1957 R.