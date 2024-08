Tensions à la Gare Routière de Saint-Louis : Les chauffeurs réclament la démission du président

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

A la gare routière de Saint-Louis, c'est un climat délétère qui souffle entre les chauffeurs et le président. Les chauffeurs pointent du doigt l’incompétence de ce dernier. Lors d’une sortie houleuse, ils ont dénoncé un "détournement d’objectif" à l’introduction de 12 places acquis sous l’ère du ministre Mansour Faye. Et déterminés à se dresser contre ce qu'ils considèrent comme une injustice, les chauffeurs exigent la démission pure et simple de l'actuel président de la gare routière.