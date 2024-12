Tensions entre le Bénin et le Niger : Cotonou dénonce les propos du général Tchiani, convoque la chargée d’Affaires de Niamey Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère béninois des Affaires étrangères a dénoncé mardi les propos du chef de la junte au pouvoir au Niger accusant le Bénin d’implication dans des actes terroristes, et convoqué la chargée d’affaires du Niger « pour clarifications ».



Dans un entretien diffusé à la télévision publique au Niger le 25 décembre, le général nigérien Abdourahamane Tchiani, a accusé le Bénin de servir de base arrière à des terroristes et de vouloir déstabiliser son pays.



Le chef de la diplomatie béninoise Olushegun Bakari a officiellement protesté contre les propos du général Tchiani dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères du Niger, a appris l’AFP de source diplomatique.



« En raison des accusations infondées portées contre notre pays, la chargée d’affaires du Niger a été convoquée », a ajouté la diplomatie béninoise.



Olushegun Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères a reçu la chargée d’affaires du Niger « pour clarifications ».



Les relations entre les deux pays s’étaient tendues à la suite du coup d’État militaire qui avait renversé en juillet 2023 le président nigérien élu Mohamed Bazoum mais semblaient se normaliser avec des médiations d’anciens présidents de la République.



« Le Bénin reste attaché au dialogue et à la collaboration fraternelle entre les deux nations », a déclaré le ministère des affaires étrangères du Bénin sur X.



La frontière entre les deux pays reste, pour le moment, fermée. Mais Cotonou et Niamey ont nommé de nouveaux ambassadeurs.

leSoleil-sn

