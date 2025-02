Tentative d'escroquerie : Le prétendu ami du procureur réclamait 10 millions FCfa à Mo Gates, pour empêcher son arrestation Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 20:42 | | 0 commentaire(s)|

Une tentative d’escroquerie a été jugée ce lundi au tribunal de Dakar. Se disant ami du procureur de la République, le prévenu Issa Sow réclamait la somme de 10 millions F CFA à Mo Gates pour le sauver d'un mandat d’arrêt. Le célèbre entrepreneur Mamadou Bakara Diallo alias "Mo Gates" est victime d’une tentative d’escroquerie. Il a comparu, ce lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Mo Gates a échappé aux manœuvres du démarcheur Issa Sow qui fréquente le palais de Justice de Dakar. Issa Sow, 58 ans, avait demandé la somme de 10 millions F CFA à Mo Gates pour bloquer l’exécution d’un prétendu mandat d’arrêt. Selon l’accusation, c’est Mo Gates qui a fait tomber le prévenu. Il n’a pas cédé à son chantage. Selon le représentant du ministère public, pour ferrer sa victime, Issa Sow s’est présenté comme un ami du procureur de la République. Il a dit à Mo Gates que le chef de parquet du tribunal de Dakar a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Issa Sow a réclamé à Mo Gates la somme de 10 millions F CFA pour faire revenir le procureur sur sa décision. Mais doutant de la véracité des propos de Sow, Mo Gates a demandé à rencontrer le procureur Ibrahima Ndoye. C'est là qu'il s'est rendu compte de la supercherie. C’est ainsi que Mo Gates a appelé Issa Sow par téléphone devant le procureur. Issa a réaffirmé ses propos, sans savoir qu’il était sous haut-parleur. Suffisant pour qu’il soit interpellé pour tentative d’escroquerie. Issa Sow a reconnu les faits. En larmes, il a présenté ses plates excuses. N’empêche, il a été placé sous mandat de dépôt le 30 janvier 2025. À la barre, Issa Sow, se disant administrateur de société, a changé de discours, en contestant les faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a déclaré qu’il n’a jamais demandé une quelconque somme d'argent à Mo Gates. Par contre, il l'a rencontré à deux reprises pour une médiation avec son neveu Pape Mbaye. Et qu’il connaît le procureur depuis plus de 20 ans. Mo Gates demande la comparution du procureur à titre de témoin À l’entame du procès, Mo Gates a sollicité le renvoi afin de permettre la comparution du procureur Ibrahima Ndoye à titre de témoin et de constituer un avocat. Ses demandes ont été rejetées par le président de séance, qui lui a fait savoir que c’est impossible de faire comparaître le procureur à l’audience. Dans ses déclarations, Mo Gates a soutenu que le prévenu lui a fait croire que le procureur de la République a émis un mandat d’arrêt contre lui et qu'il pouvait annuler l'exécution de la décision contre le versement de la somme de 10 millions F CFA. Or, il n'en est rien, selon le procureur qu'il a rencontré. Le juge lui a demandé s’il réclame une somme à titre de réparation du préjudice. Mo Gates n’a réclamé aucun franc. Dans ses observations, le ministère public estime que l’affaire devait être renvoyée pour que la partie civile puisse constituer un conseil. Pour le parquetier, les agissements du prévenu altèrent l’image de la justice. Mais pour la répression, le représentant du parquet n’a requis aucune peine. La défense, assurée par Maitres Ousseynou Gaye, Omar Faty et Maimouna Dièye, a plaidé la relaxe pure et simple. Pour eux, Issa Sow a été contraint d'avouer les faits, car il a été présenté à la réunion du parquet. Selon Me Gaye, les procureurs l’ont menacé d'envoyer le dossier en instruction. Soutenant que l’arrestation de son client ne se justifie pas en droit, Me Faty a sollicité sa mise en liberté provisoire en cas de délibéré à huitaine. Le parquet s’est opposé à la demande pour défaut de garantie de représentation. Le juge a suivi sa démarche en rejetant la demande. Issa sera fixé sur son sort le 10 février prochain.



