Tentative d’intimidation : Un Policier en civil arrêté chez Barthélémy Dias

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

L'arrestation d'un supposé policier en civil chez Barthélémy Dias, à Sacré-Coeur 3. Un individu s'est introduit tôt le matin dans son véhicule. Quelques instants après, un proche du Maire de Mermoz-Sacré-Coeur l’a surpris.



Mais, le commissaire de la Direction de la sûreté du territoire (Dst) a appelé pour réclamer son élément, dont il dit qu’il a été Kidnappé. Ainsi, le supposé kidnappé a finalement décliné son identité, en présentant sa carte professionnelle. Et, il a confirmé être de la police.



Mais, il refuse d’exposer les raisons de sa présence sur les lieux. Finalement, l’homme a été présenté au commissariat de Dieupeul.



Seulement, Barthélémy Dias soupçonne une tentative d'intimidation. Et, il a porté plainte. D’après lui, il soupçonne l’éventualité de produits prohibés dans son véhicule pour l’inculper.



Présentement, il a été signalé qu’une dizaine d'éléments des forces de l'ordre, dont certains en civil, se trouve autour du périmètre du domicile de Dias-fils.



Affaire à suivre...



Leral

