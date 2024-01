Tentative de discréditer Karim Wade: La Coalition Karim 2024 dénonce un acharnement injustifié

La Coalition Karim 2024 déplore que, malgré cette décision, certains s’acharnent à tenter de discréditer Karim Wade en soulevant des questions fantaisistes relatives à sa nationalité française. Questionner la nationalité de Karim Wade, qui a clairement renoncé à sa bi-nationalité, regrette-t-on, est l’expression méprisable d’une discrimination ou d’une xénophobie qui n’honore pas certains candidats qui en sont à l’origine.



D’après elle, le Conseil Constitutionnel, après une étude approfondie, a statué de façon incontestable sur cette question. Karim Wade a accompli, conformément aux exigences légales, toutes les formalités nécessaires concernant sa renonciation à la nationalité française qui, au demeurant a été actée par les autorités françaises. Ces manœuvres politiciennes portent atteinte à l’esprit de la démocratie et visent à détourner l'attention des citoyens des enjeux réels de l’élection présidentielle du 25 février prochain.



Ces attaques, loin de les ébranler, dit-on, sont le reflet de l'inquiétude croissante des adversaires face à l'élan et à la force de ce mouvement. « Elles renforcent notre détermination à poursuivre notre mission pour le bien-être et le progrès du Sénégal. Nous appelons tous les militants, tous nos sympathisants et tous nos alliés de la Coalition Karim 2024 à rester vigilants face à ces tactiques de diversion et à se concentrer sur les véritables enjeux qui attendent notre pays », recommande-t-on.



Ainsi, la Coalition Karim 2024 met en garde ses adversaires qui cherchent à salir la candidature de Karim Wade par des moyens médiocres et fallacieux. « Nous restons résolus et déterminés à œuvrer sans relâche pour un Sénégal prospère, uni et fier, à servir le peuple sénégalais et à bâtir un avenir meilleur pour les Sénégalaises et les Sénégalais », conclut la coalition Karim 2024.