Tentative de suicide à la prison de Thiès : un Thiantacoune boit de l'eau de javel

Les « Thiantacoune » (disciples de Cheikh Bethio Thoiune), détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès, ont entamé, depuis hier, une grève de la faim de 72 heures, au terme de laquelle, ils menacent de se suicider.



Selon L’Observateur, l’un d’eux est passé à l’acte avant l’heure. Mais, plus de peur que de mal, il n’est pas arrivé à ses fins. Car, il a été sauvé de justesse et emmené aux urgences de l’hôpital régional Hadj Amadou Sakhir Ndizguène de Thiès où il est en observation.



Abdoulaye Diouf, pour ne pas le citer, aurait bu de l’eau de Javel pour abréger sa vie. Dans une lettre qu’il a écrite avant de poser son acte de suicide, il note que s’il meurt, ce sera pour la bonne cause et il espère que le procès des disciples de Cheikh Béthio Thioune se tiendra dans un délai raisonnable, afin que ses camarades puissent être fixes sur leur sort. Il les a exhortés, au cas où il quitterait ce bas monde, de s’occuper de ses deux enfants (Mame Saliou et Cheikh Béthio).