Tentative de viol dans un cabinet de massage: un pervers de 60 ans introduit son doigt dans les parties intimes...

Le masseur B. Fall, encourt deux ans d’emprisonnement ferme, si toutefois le juge du tribunal des Flagrant délits de Dakar, où il a comparu hier vendredi, suit le

réquisitoire du parquet contre lui. Pour cause, la soixantaine, ce polygame marié à deux épouses, se faisait passer pour un gynécologue et avait introduit son doigt sur

les parties intimes de sa victime F.G.



Âgée de 25ans, la jeune mariée F.G avait fait la connaissance du masseur dans un bus "Tata" le 22 décembre dernier. C'est ainsi qu'elle a entendu le masseur au cours d'une discussion téléphonique, dire à l'un de ses clients, qu'il était sur le chemin pour rejoindre son cabinet médical. Soudainement, la jeune mariée depuis 2 ans, qui rêve un jour d'être mère, expose à son bourreau son problème de stérilité . Et le vieux qui avait sûrement du béguin pour sa victime, lui dit qu'il est gynécologique

et propriétaire de plusieurs cabinets à Dakar ( Yoff, Almadies, Patte d'oies, Fass Mbao ). Sur ce, sa victime prend son numéro de téléphone avant de prendre congé

de lui.



" Une fois chez moi, j'en ai parlé à mon mari. Le lendemain lorsque je l'ai appelé, il m'a dit de venir dans son cabinet " Sope Serigne Babacar", sis, à Fass Mbao comme j'habite à Keur MBaye Fall. Une fois sur les lieux à 14 h, j'ai vu sur la table du matériel médical. Après quelques questions, il m'a demandé d'enlever mon pantalon. C'est ainsi qu'il m'a dit de m' allonger sur la table. Avec du gant sur la main, il a mis du beurre de karité et de la menthe dans mon vagin, avant d'y introduire son doigt. Subitement, il me demande où est-ce que je sens mon plaisir parce qu'il a besoin de mes pertes blanches. Si, c'est au niveau de mes seins, il a besoin de les sucer. C'est là que, j’ai su que j'avais affaire avec un bandit, avant de lui donner un gifle. J'ai quitter les lieux avant d'aller porter plainte au niveau de la gendarmerie de la zone franche de Mbao", explique la victime à la barre .



Interpellé à son tour, le prévenu nie les faits et soutient qu'il n'a jamais dit qu'il était gynécologue. " Je suis masseur et kinésithérapeute, j'ai fait la formation en Guinée pendant deux ans. Lorsqu'elle est venue dans mon cabinet, elle m'a parlé d'un problème de nerf sciatique. Lorsque, je lui ai demandée d'enlever son pantalon, elle s'est désistée" se défend le vieux masseur père de 11 enfants, tête baissée. Acculé par la parquetière, il passe aux aveux.



Selon la représentante du ministère public, les faits de tentative de viol par surprise et d'exercice illégale de la médecine sont établis à l'encontre du prévenu. C'est ainsi qu'elle a requis deux ans d’emprisonnement ferme, contre lui.



La défense quant à elle, a sollicité la relaxe pour la tentative de viol. De l'avis des robes noires, seule l'usurpation de fonction peut être retenue à l'encontre de leur client. Et sur ce, ils ont demandé une application bienveillante de la loi.



L'affaire est mise en délibéré jusqu'au 23 janvier prochain.











Kady FATY Léral