Terminus BRT Guédiawaye: Un taximan s'écroule et meurt subitement

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Mars 2025 à 12:16

Mardi 4 mars 2025, vers 8 heures du matin, un taximan gare sa voiture près de la station-service située en face de la préfecture de Pikine/Guédiawaye, non loin du terminus du BRT de Guédiawaye. Il s’extirpe de son véhicule, mais s’écroule aussitôt sur la chaussée. Les passants se précipitent vers lui et le trouvent inerte. Alertés, des éléments de la caserne de sapeurs-pompiers voisine interviennent. Trop tard : l’homme est mort.



Le corps de la victime a été transporté à l’hôpital Dalal Jàmm, où le décès a été confirmé. D’après "L’Observateur", repris par "Seneweb", la victime se nomme Moussa Bâ. Les causes exactes de son décès, restent pour le moment un mystère.



« Selon les documents trouvés sur lui, il serait né le 15 novembre 1988 à Yeumbeul », renseigne le journal. Qui ajoute que « les autorités appellent toute personne pouvant fournir des informations sur la famille du défunt, à se manifester afin d’organiser les formalités liées à son décès ».

Mame Fatou Kébé