Terrains offerts aux « Lions » : Les terres de Ngor et de Ouakam vont accueillir les stars du football Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Février 2022 à 20:01 | | 0 commentaire(s)| Le chef de l’Etat, Macky Sall avait promis, mercredi, une prime spéciale de 50 millions de francs Cfa et des terrains aux lions. L’Etat a choisi pour les terrains deux espaces à Dakar. Une partie des parcelles se situe dans l’arrondissement de Ngor et l’autre partie à l’arrondissement de Ouakam.

La promesse a été tenue rapidement par les services de l’administration, à travers des procédures accélérées pour permettre aux lions de retourner rapidement dans leurs clubs. Les autres terrains sont situés à Bambilor et Niacoulrab.



Et pour la prime spéciale de 50 millions de francs Cfa, les lions sont entrés dans leurs fonds depuis hier. D’après L’Observateur, elle a été payée en argent liquide. Décaissé par le Trésor national, l’argent a été mis dans des sacs de couleur verte.



Aussi, les lions avaient déjà empoché 44 millions de francs Cfa. Soit 4 millions de prime de participation et 40 millions de FCfa pour la qualification en finale. Ce qui ferait un total de 94 millions de francs Cfa.







Accueil Envoyer à un ami Partager