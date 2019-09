Terrible accident à Gandiol : Les premières images prises après la collision Encore une autre accident au Sénégal. Il s’est produit hier nuit, sur la route de Gandiol, quelques heures après la pluie. Dans cette collision entre une véhicule de type 4×4 et un taxi, il y a eu plusieurs blessés.



Les automobilistes doivent être beaucoup plus prudents sur les routes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 21:52









