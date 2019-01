Accueil Envoyer Partager sur facebook Thaïlande : arrestation d’un homme qui prostituait des chiens errants ! Rédigé par Alain Lolade le 2 Janvier 2019 à 18:25 Une organisation de défense des animaux a dénoncé à la police thaïlandaise, un homme qui exerce une activité assez inhabituelle. En effet, de la cinquantaine environ, cet homme est un proxénète.



Mais son proxénétisme à lui, s’exerce avec des animaux et plus précisément des chiens errants qu’il aurait recueillis chez lui. Sa clientèle est exclusivement composée des personnes ayant des préférences sexuelles assez poussées vers les chiens. Selon les informations relayées par les médias Thaïlandais, le lieu de prise de contact de ces zoophiles avec le proxénète serait les réseaux sociaux. Ici, il expose à ses clients toute la variété de chiens qu’il a dans son catalogue et négocie le prix avec eux.



Cet habitant de la ville de Chiang Mai a reconnu les faits qui lui sont reprochés, en martelant qu’il n’a cependant pas les mêmes préférences sexuelles que ses clients qu’il essaie de satisfaire depuis plusieurs années. Selon la législation Thaïlandaise en matière de protection des animaux, il risque jusqu’à deux ans de prison.



La Thaïlande et la prostitution



La Thaïlande ne cessera cependant jamais d’étonner le monde. Pendant que certaines nations ont la réputation d’avoir un lourd armement, ce pays situé en Asie du Sud-Est au bord de la mer d’Andaman et du golfe de Thaïlande au sud-est de la Birmanie a quant à lui la réputation de satisfaire les fantasmes sexuels les plus inhabituels au monde. La prostitution est une activité légale dans ce pays.



La pédophilie, la traite des êtres humains et l’esclavagisme sexuel sont autant de choses qui participent à la richesse de bon nombre de Thaïlandais.



















