The Brooks sort un clip en animation, le funky Gameplay

On retrouve chez le collectif la minutie et la rigueur d’un James Brown, le volupté d’un D'Angelo, le charisme d’un Fela Kuti, l’ouverture inter-générationnelle d’un Herbie Hancock et l'innovation d’un J Dilla.

The Brooks, le fameux collectif de funk, natif de Montréal, s'offre un clip sublime en animation. Voici Gameplay, notre sélection musicale, à retrouver sur le nouvel album du groupe, qui s'appelle Any Day Now, et sort le 23/10/2020 sur le label Underdog Records.

