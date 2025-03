Thiadiaye / Escroquerie au Centre des handicapés : Théophile Diouf écope de trois ans de prison ferme

Directeur du Centre des handicapés de Thiadiaye, Théophile Diouf a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à trois ans de prison ferme, par le Tribunal de Grande Instance de Mbour. Le procureur avait requis 5 ans. Diouf devra rembourser les sommes dues aux parties civiles, Ndèye Madeleine Ndiaye, présidente du Centre des handicapés de Thiadiaye et Pape Ndongo Ndiaye, secrétaire général de l’Association des personnes vivant avec un handicap de Ndokh (département de Mbour). Et d’après le compte-rendu d’audience de "L’Observateur", il s’acquittera en plus de dommages et intérêts de 2 millions et 5 millions de francs Cfa, à verser respectivement, à la première et au second, lit-on dans "Seneweb".



Il s’agit de la quatrième condamnation de Théophile Diouf, pour escroquerie. D’ailleurs, renseigne le quotidien d’information du Groupe futurs médias, à la suite des plaintes de Ndèye Madeleine Ndiaye et Pape Ndongo Ndiaye, il a été extrait de la prison de Mbour, pour être entendu, avant d’être conduit à la barre.



Les faits incriminés remontent à janvier 2023, au lendemain de la Korité, signale le journal. « Profitant de la rencontre annuelle de l’Association des personnes vivant avec un handicap de Gandiaye », Théophile Diouf convainc 102 membres d’adhérer à un projet monté avec des Canadiens et censé leur apporter des financements.



«i[Ndèye Madeleine Ndiaye et les [autres souscripteurs] versent au total plus de 5 millions FCfa, rembobine la même source. Au village de Ndokh, Théophile utilise la même stratégie avec Pape Ndongo Ndiaye, qui parvient à faire adhérer 325 personnes handicapées, qui lui remettent plus de 22 millions FCfa. Un délai de trois mois est donné à tout ce beau monde, pour recevoir les financements promis.]i»



Ils ne verront rien. Théophile Diouf devient subitement injoignable. Les adhérents apprendront plus tard qu’il est en détention à la prison de Mbour. C’est ainsi que Ndèye Madeleine Ndiaye et Pape Ndong Ndiaye portent plainte contre lui à la Brigade de gendarmerie de Thiadiaye.



À la barre, rapporte "L’Observateur", Théophile Diouf a reconnu les faits qui lui sont imputés. Mais pour sa défense, indique le journal, il a affirmé que les fonds recueillis ont été reversés à une Canadienne du nom de Hélène. Ne pouvant apporter les preuves de cette allégation, il s’abritera derrière le fait que les transactions entre lui et ses partenaires supposés étaient scellées verbalement.