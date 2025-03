Thiaroye : La serveuse E. Mendy retrouvée morte dans sa chambre

Portée disparue depuis mardi dernier, E. Mendy, serveuse, a été retrouvée morte dans sa chambre. Alors que «son employeur pensait qu'elle était malade ou avait [entrepris] un voyage à l'improviste», du côté du voisinage immédiat de la serveuse, on croyait que celle-ci était restée au boulot, relaie L'Observateur. Selon le journal, ces derniers ne se sont pas inquiétés outre mesure de son absence jusqu'à la découverte macabre faite ce vendredi 28 février au quartier Messéré de Thiaroye lit-on dans Seneweb.



«Une odeur gênante et persistante a commencé à inquiéter la maisonnée. Après un long moment d'hésitation, les colocataires ont fini par fouiller la maison pour localiser [son] origine», détaille la source, confiant que l'odeur était plus forte devant la chambre de E. Mendy.



Craignant le pire, ses colocataires ont ouvert la porte. «[La serveuse] était morte, couchée sur le lit, et [son corps] était en état de décomposition très avancée», souffle l'un d'eux, repris par le quotidien du Groupe futurs médias.



Alertée, la police locale a «réquisitionné» des éléments de la brigade d'hygiène, «qui ont désinfecté les lieux», avant «l'évacuation du corps par les sapeurs-pompiers». Une autopsie sera effectuée dans le cadre de l'enquête.



Aucune piste n'est pour l'heure avancée sur les causes de la mort. «Les supputations vont bon train», glisse L'Observateur.