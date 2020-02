Thiaroye-Sur-Mer: Nouvelle fuite des pipelines de la Sar

Les habitants de Thiaroye-sur-Mer ont été encore réveillés par une forte odeur, suite à une nouvelle fuite provenant des pipelines qui traversent leur commune.



Selon "L'Observateur", les écoulements d'hydrocarbures ont été décelés au quartier Abdou Guèye, où les techniciens de la Société africaine de raffinage (Sar) se relaient pour excaver le pipeline.



Le liquide s'est mélangé à la nappe phréatique avant de remonter en surface.



Interrogés par le journal, les techniciens de la Sar minimisent et rassurent, soutenant que la situation est maîtrisée et qu'il n'y a pas de risque de pollution.

