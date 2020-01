Thiaroye-sur-mer: Une femme sauvagement poignardée, non loin de l'autoroute

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Le niveau de l'insécurité est devenu inquiétant. Ce lundi, vers 10 heures, une femme a été retrouvée sauvagement poignardée à Thiaroye-sur-Mer, non loin de l'autoroute. Son corps gisait dans une mare de sang à côté de la mosquée du quartier. Elle devrait avoir environ 25 ans.



Les pompiers et la police ont débarqué sur les lieux dès l'annonce de la découverte.

