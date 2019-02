Thiat de "Y"en à marre" répond à Wade: "Appeler au sabotage, c'est voter Macky Sall

Face à la presse Thiat et ses camarades dénoncent l'appel au boycott et au sabotage de l'ancien président Me abdoulaye Wade. Selon lui ce n'est pas respecter les gens que de demander aux citoyens de ne pas aller voter alors qu'on a dépensé 52 milliards pour la conception des cartes d'électeurs. Par conséquent, appeler au boycott c'est voter pour Macky Sall