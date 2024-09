Thiénaba dotée d’un troisième forage, pour un Gamou sans problème d’eau

La cité religieuse de Thiénaba dans la région de Thiès (ouest), a été dotée d’un troisième forage pour assurer un bon ravitaillement en eau des fidèles, à l’occasion du Gamou annuel qu’elle abritera dans la nuit du dimanche au lundi.



Le Directeur général de l’Office de forages ruraux (OFOR), Hamad Ndiaye a assisté au branchement du cet ouvrage, qui devra renforcer la capacité de production d’eau à Thiénaba.



” Ça veut dire que nous aurons à Thiénaba, un Gamou sans manque d’eau. Dans les deux heures qui vont suivre, le branchement sera fait et l’eau sera distribuée dans le réseau normal de Thiénaba ”, a dit Hamad Ndiaye.



Il était venu constater de visu, l’opérationnalité du dispositif mis en place, pour parer à tout manque d’eau à Thiénaba, lors du Gamou.



En plus du forage, dont la mise en eau a été réussie vendredi, après plusieurs tentatives non concluantes, il y a un dispositif de 15 camions-citernes, qui ont été positionnés pour sillonner la ville et approvisionner les ”poches” où le liquide précieux fera défaut.



En sus de ces véhicules, il y aura des bâches à eau mises à la disposition du comité d’organisation, assure Hamad Ndiaye.



”A Thiénaba, il n’y a que deux forages fonctionnels, alors que la population a augmenté (considérablement) ”, a relevé le responsable.



”Il fallait ajouter un troisième forage qu’on a démarré depuis très longtemps, avec deux tentatives qui n’ont pas réussi, mais par la grâce de Dieu, aujourd’hui, la troisième tentative a réussi ”, a-t-il poursuivi.



D’une profondeur de 460 m, avec une capacité d’essai de 60 mètres-cube, ce forage d’eau douce a été réalisé, suite à l’un des dix accords signés récemment, lors du déplacement du chef de l’Etat en Chine.



"La capacité réelle de l’infrastructure hydraulique ne pourra être connue qu’avec l’installation de la ”vraie pompe ”, a expliqué le DG de l’OFOR.



Durant la phase préparatoire, les forages, les châteaux d’eau, les groupes électrogènes ont été entretenus, a ajouté M. Ndiaye, selon qui, quelques parties du réseau sont aussi ” en train d’être entretenues ”.



Une équipe de plombiers et d’électromécaniciens a été mobilisée pour intervenir rapidement, en cas de soucis techniques, a dit Hamad Ndiaye.



Il s’est dit ”rassuré” par le dispositif qui a été sécurisé pour que l’eau soit distribuée correctement.



Selon lui, un dispositif identique à celui de Thiénaba est étendu à l’ensemble du territoire national, où l’OFOR couvre ” plus de 250 Gamou ”.



Aps