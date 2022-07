Thiénéba : Les Serviteurs/MPR sollicitent les prières des guides religieux et étalent leurs ambitions... Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juillet 2022 à 11:43 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de leurs visites de proximité, Les Serviteurs/MPR se sont rendus à Thiénéba pour solliciter des prières auprès des guides religieux de la localité et échanger avec eux sur leurs projets et ambitions pour représenter dignement le peuple à la législature.



















Accueil Envoyer à un ami Partager