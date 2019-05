Thierno Alassane Sall : "La France fait pression sur le Sénégal pour obtenir l'exploitation du pétrole et du gaz" Thierno Alassane Sall, ex-ministre de l'Energie, explique sur la page des Panafricains sur facebook, visitée par le "Témoin", pourquoi il a démissionné de son poste. "La France fait pression sur le Sénégal pour obtenir l'exploitation du pétrole et du gaz. Je ne peux pas signer un document où la compagnie française Total qui était en 5e position pour acquérir le marché, selon les experts, devient subitement numéro 1 après des pressions sur le Président Macky Sall", a-t-il révélé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 15:51 | | 1 commentaire(s)|

Avant de poursuivre : "Ce qui se passe là, se passe partout en Afrique. Et ce sont ses mêmes gens qui disent que les Africains sont irresponsables, gèrent mal leurs ressources, devraient apprendre à se débrouiller, et ne plus leur envoyer des migrants.



Alors qu'ils ne peuvent pas laisser l'Afrique une seule seconde décider du meilleur partenaire économique dont elle a besoin pour son développement. Ils sont prêts à te faire la guerre, un coup d'Etat, ou à lever toute une rébellion pour imposer un contrat. Car ils ne veulent pas s'aligner sur le marché comme les concurrents. Ils imposent leur deal et si tu ne veux pas, tu dégages. Tant pis si le concurrent te propose un deal beaucoup plus avantageux ; ta matière première, c'est pour eux".

