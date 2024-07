Thierno Alassane Sall dénonce une gouvernance par la rue aux dépens des institutions Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2024 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Thierno Alassane Sall Ousmane Sonko/ Gouvernement/ Assemblée nationale Thierno Alassane Sall, député et président du parti la République des Valeurs, critique vivement le Premier ministre pour sa tactique habituelle, en choisissant le marché Colobane pour gagner un vote de confiance. Dans une déclaration à Actu221.net, l’ancien candidat à la présidence invite le Premier ministre à se rencontrer à l’Assemblée nationale afin de discuter des solutions aux défis auxquels sont confrontés les Sénégalais. Voici l’intégralité de sa publication « Je ne m’étais pas trompé de beaucoup en annonçant que le Premier ministre opterait pour une “DPG au peuple” à Sandaga. Il a préféré le populeux marché Colobane, où il comptait obtenir un vote de confiance populaire contre l’Assemblée nationale à qui il a déclaré la guerre : la vieille ruse de la légitimité du peuple. Gouverner par la rue contre les institutions est un exercice périlleux dans un pays aux mille urgences. Cette théâtralisation de la politique, entre autres, a plongé le Sénégal dans cette situation, et nous avons encore espoir que cette page soit tournée. Rendez-vous donc à l’Assemblée nationale pour discuter des solutions à apporter aux problèmes des Sénégalais. »



